GIALLO A CATANIA: ANDREA, AVVOCATO DI 54 ANNI, SPARITO DOPO AVER ANNULLATO I SUOI IMPEGNI, LA FAMIGLIA LANCIA UN APPELLO A ‘CHI L’HA VISTO?’

AGGIORNAMENTO TRAGICO: Pochi minuti fa i Vigili del Fuoco hanno comunicato di aver ritrovato Andrea, 54 anni, avvocato di Catania, morto. La notizia giunge dopo giorni di intensa ricerca, durante i qu...

AGGIORNAMENTO TRAGICO: Pochi minuti fa i Vigili del Fuoco hanno comunicato di aver ritrovato Andrea, 54 anni, avvocato di Catania, morto. La notizia giunge dopo giorni di intensa ricerca, durante i quali le forze dell'ordine e i familiari non hanno mai cessato di sperare in un suo ritorno.

Nella puntata del 5 marzo 2025 della trasmissione Chi l’ha visto? è stato mandato in onda un servizio sulla misteriosa scomparsa di Andrea, 54 anni, avvocato di Catania. L’uomo vive con la moglie e le due figlie e, fino al giorno della sua scomparsa, non aveva mai dato segnali di preoccupazione ai suoi familiari.

Andrea è uscito di casa martedì 4 marzo alle 9:30, come confermato dalle immagini delle telecamere installate nella sua abitazione. Si è allontanato con il suo scooter Yamaha Xanter marrone, che è stato poi ritrovato posteggiato alla Playa di Catania, all’altezza del villaggio turistico Europeo.

La sua giornata lavorativa prevedeva un appuntamento alle 12, ma lo ha disdetto con un messaggio su WhatsApp. Poco dopo, sempre tramite WhatsApp, ha annullato anche l’incontro con il suo personal trainer. Questi dettagli fanno supporre che Andrea abbia volutamente cambiato i suoi piani all’ultimo minuto. Tuttavia, il suo telefono risulta spento dalle 12:40 e da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie.

Al momento della scomparsa, Andrea indossava un giaccone blu, una polo blu, pantaloni bianchi e portava con sé uno zaino grigio scuro. Porta occhiali da vista.

La famiglia e le forze dell’ordine stanno cercando qualsiasi informazione utile a ricostruire i suoi spostamenti e a comprendere cosa possa essere accaduto. Chiunque abbia visto Andrea o abbia notizie utili è invitato a contattare la redazione di Chi l’ha visto? o le autorità competenti.

L’appello della moglie e delle figlie è carico di angoscia e speranza: "Andrea, se ci senti, torna a casa. Ti aspettiamo".