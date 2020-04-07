GIALLO IN ROMANIA: 10 BAMBINI NATI CON IL CORONAVIRUS CON LE MAMME NEGATIVE

Un reparto maternità in Romania è sotto indagini dopo che 10 neonati sono risultati positivi al Coronavirus, nonostante le madri fossero negative. "Dobbiamo esaminare i contatti che i bebè hanno avuto...

Un reparto maternità in Romania è sotto indagini dopo che 10 neonati sono risultati positivi al Coronavirus, nonostante le madri fossero negative. "Dobbiamo esaminare i contatti che i bebè hanno avuto con il personale medico", ha dichiarato il ministro della Sanità romeno Nelu Tataru precisando che i neonati non hanno sintomi e tutti, tranne uno, sono casa in isolamento con le loro madri.

Secondo una di loro lo staff dell'ospedale, a Timisoara, non indossavano le mascherine. "Mi sembra di vivere un incubo", ha raccontato al sito locale pressalert.ro. La struttura era stata messa in quarantena lo scorso 31 marzo ma riaperta il giorno dopo dalla sanità locale nonostante 13 membri del personale fossero risultati positivi al Covid-19.

In Romania ci sono al momento oltre 4.400 casi di Coronavirus e 180 vittime. Circa 700 dei contagiati sono medici o infermieri.