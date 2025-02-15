GIANNI BELLA SORRIDENTE AL TEATRO ARISTON: STANDING OVATION PER UN'ICONA DELLA MUSICA ITALIANA

L'applauso e la standing ovation del teatro Ariston per Gianni Bella, in prima fila in platea per assistere all'esibizione della sorella Marcella insieme ai Twin Violins su 'L'emozione non ha voce', r...

L'applauso e la standing ovation del teatro Ariston per Gianni Bella, in prima fila in platea per assistere all'esibizione della sorella Marcella insieme ai Twin Violins su 'L'emozione non ha voce', resa celebre da Celentano e che porta la firma dello stesso Gianni insieme a quella di Mogol.

A Marcella sarebbe piaciuto avere quella canzone per sè quando fu scritta, ha confessato lei stessa in conferenza stampa, ma il fratello all'epoca "fu incorruttibile" e la diede ad Adriano per il suo album.

"E' bello averti qui con noi" dice Carlo Conti a Gianni Bella.

"L'ho cantata con tanto amore" dice Marcella.

Gianni si volta per salutare il pubblico che si alza in piedi ad applaudirlo.

"Grazie di essere qua" dice Marcella al fratello, che fu colpito da un ictus nel 2010. Conti invita i Twins Violins, i due giovani gemelli violinisti, a restare sul palco per eseguire Viva La Vida dei Coldplay, che li rese noti durante il lockdown.