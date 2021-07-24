GIANNI CELESTE CONVOLA A NOZZE CON ANNA STEFANIA – LE FOTO

E’ convolato a nozze, sotto una grande attenzione, parliamo di uno dei cantanti neo melodici più seguiti d’Italia, con 109 mila followers su Instagram e oltre 380 mila sulla sua pagina Facebook, con u...

E’ convolato a nozze, sotto una grande attenzione, parliamo di uno dei cantanti neo melodici più seguiti d’Italia, con 109 mila followers su Instagram e oltre 380 mila sulla sua pagina Facebook, con un successo in 35 anni di carriera veramente da grande Star. Parliamo di Gianni Celeste, cantante “Napoletano”, ma Catanese doc, che ieri ha sposato Anna Stefania, con un rito civile al Comune di Catania, celebrato dal consigliere comunale Santo Russo.

Un big della musica neomelodica che ha al suo attivo oltre 80 album pubblicati, oltre alla partecipazione al film “Vite Perdute”, e alla recente trasmissione di Pio e Amedeo “Felicissima Sera” andata in onda su Canale 5. Gianni Celeste (vero nome Giovanni Grasso), 57 anni, sin da piccolo ha avuto questa grande passione per la musica neomelodica, fino ad arrivare al top del genere, e soprattutto con oltre 26 milioni di visualizzazioni su Youtube del suo grande successo “Senz e te Non Pozz Sta” che ha battuto molti big Italiani ed Internazionali per il grande seguito avuto.

Ieri il Matrimonio, con una cerimonia riservata ad amici e parenti, e soprattutto con le foto subito pubblicate sui social per rendere partecipi i suoi molti fans, che lo hanno inondato di auguri, a voi le foto tratte dal suo profilo. Auguri Gianni!!!

FOTO SOCIAL