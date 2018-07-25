GIARDINI NAXOS: CHIUSA UNA GELATERIA PER PER RISSA E DROGA

Il Questore di Messina, Mario Finocchiaro, ha disposto la sospensione della licenza di pubblico esercizio per 10 giorni, ai sensi dell’art 100 TULPS, per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei conf...

Il Questore di Messina, Mario Finocchiaro, ha disposto la sospensione della licenza di pubblico esercizio per 10 giorni, ai sensi dell’art 100 TULPS, per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei confronti del titolare di una gelateria di Giardini Naxos.

Il provvedimento consegue a gravi fatti verificatisi lo scorso 3 luglio ed accertati dai militari dell’Arma dei Carabinieri. In particolare, si consumava una rissa, determinando un grave turbamento della tranquillità pubblica. Inoltre, lo scorso 8 luglio, a seguito di un controllo per la prevenzione dello spaccio di stupefacenti espletato dai militari dell’Arma dei Carabinieri con l’ausilio dell’unità cinofila, si rinveniva dietro un divanetto del suddetto esercizio un involucro in cellophane termosaldato contenente gr. 2 di marijuana. Il provvedimento è stato notificato all’esercente dalla locale Stazione Carabinieri e dello stesso è stato informato anche il Sindaco del Comune di Giardini Naxos.