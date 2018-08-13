GIARDINI NAXOS: DA' FUOCO A EX E COMPAGNO, ARRESTATO

I carabinieri di Taormina e di Giarre hanno arrestato un uomo di 57 anni accusato di avere dato fuoco alla sua ex e al nuovo compagno della donna al culmine di una lite. Addosso ai due l'uomo ha vers...

I carabinieri di Taormina e di Giarre hanno arrestato un uomo di 57 anni accusato di avere dato fuoco alla sua ex e al nuovo compagno della donna al culmine di una lite. Addosso ai due l'uomo ha versato liquido infiammabile e poi ha lanciato una pezza in fiamme ed è fuggito ma è stato bloccato i carabinieri di Mascali (Ct). La donna, di origini bulgare, è stata trasferita nel centro grandi ustioni del Civico a Palermo ed è in prognosi riservata, con ustioni sul 40% del corpo. L'altra vittima si trova nell'ospedale Cannizzaro di Catania con ustioni sul 30% del corpo.