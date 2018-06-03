GIARDINI NAXOS: Monoposto precipita in mare, pilota salvo

Un aereo monoposto è precipitato in mare nell'area del molo di Schisò, davanti agli stabilimenti balneari del lungomare di Giardini Naxos, nel Messinese.

Per cause da accertare, il velivolo ha improvvisamente perso il suo assetto di volo ed il pilota ha tentato un ammaraggio avvenuto a pochi metri dalla battigia. Il pilota si è salvato, soccorso e portato a riva.

Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente che è al vaglio dei carabinieri e della Guardia Costiera. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed i medici del 118.