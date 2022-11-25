GIARDINI NAXOS, RAGNO VIOLINO MORDE UN UOMO E GLI CAUSA LA PARALISI TEMPORANEA DI UNA GAMBA.

Il sindaco di Giardini Naxos Giorgio Stracuzzi ha emanato un’ordinanza che prevede la disinfestazione, per venerdì prossimo, nella contrada Pallio, in un tratto della via Consolare Valeria, a seguito...

Il sindaco di Giardini Naxos Giorgio Stracuzzi ha emanato un’ordinanza che prevede la disinfestazione, per venerdì prossimo, nella contrada Pallio, in un tratto della via Consolare Valeria, a seguito dell’avvistamento sul territorio del pericoloso Ragno violino.

«Sono giunte al Comune - ha chiarito l’assessore alla Sanitá, Gianpiero Pollastri - segnalazioni in tal senso ed è stato effettuato un sopralluogo da parte del personale dell’Ufficio tecnico, che ha confermato la problematica. In particolare un utente ha subito, a seguito del morso di un insetto, la paralisi temporanea di una gamba.

Per questo motivo stiamo intervenendo mediante disinfestazione nel tratto della via Consolare Valeria dal civico 80 al civico 88».