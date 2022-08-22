GIARDINI NAXOS, UN 12ENNE E UN 19ENNE DI CATANIA SALVATI DAI CANI-BAGNINO

Due giovani catanesi di 12 e 19 anni sono stati soccorsi da Robin Hood e Zeus, adorabili amici a quattro zampe facenti parte della Scuola Italiana Cani Salvataggio.I ragazzi si trovavano a Giardini Na...

Due giovani catanesi di 12 e 19 anni sono stati soccorsi da Robin Hood e Zeus, adorabili amici a quattro zampe facenti parte della Scuola Italiana Cani Salvataggio.

I ragazzi si trovavano a Giardini Naxos, intorno alle 16 di sabato, quando la mamma del più piccolo ha lanciato l’allarme. I giovani in difficoltà erano a circa 100 metri dalla riva nel momento in cui è partita la corsa di aiuto di Robin Hood, golden Retriever di 4 anni e Zues, terranova di 6 anni.

Le Unità a sei zampe hanno raggiunto i ragazzini trovando il 12enne aggrappato alle caviglie del 19enne che, in quella posizione, non riusciva più a nuotare.

Nel giro di alcuni minuti i cani hanno riportato a riva gli etnei, trainati dai baywatch.