GIARRATANA, BAMBINA DI 10 ANNI INVESTITA DA UN’AUTO. E’ RICOVERATA IN CONDIZIONI GRAVI AL CANNIZZARO DI CATANIA

Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Giarratana nel ragusano, una bambina di soli 10 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava fuori da un bar lungo il corso principale del paese.

Secondo le testimonianze oculari, la piccola è uscita dal locale proprio nel momento in cui un veicolo stava sopraggiungendo lungo la strada. L'impatto è stato inevitabile, e la bambina è caduta a terra, battendo violentemente la testa.

Come conseguenza di questo tragico incidente, la bambina ha riportato un serio trauma cranico, richiedendo un immediato trasporto all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Al momento, i sanitari stanno valutando l'entità delle lesioni e le eventuali complicanze che si stanno manifestando.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri per effettuare i rilievi necessari, mentre l'intera comunità è rimasta sconvolta da quanto accaduto.

La situazione della bambina investita rimane critica, e i medici stanno monitorando attentamente la sua condizione per valutare eventuali interventi chirurgici o terapie intensive necessarie.