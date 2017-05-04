GIARRE: 15ENNE SCOMPARSA NEL NULLA, APPELLO A "CHI L'HA VISTO?"
A cura di Redazione
04 maggio 2017 15:23
E’ scomparsa il 19 aprile scorso alle 20 senza lasciare alcuna traccia. Si tratta di Roberta Taylor 15 anni, studentessa, che da qualche mese vive a Giarre.
Ad occuparsi della vicenda anche la nota trasmissione di rai tre “Chi l'ha visto?” nella puntata di ieri, durante la quale è stato lanciato un accorato appello dei genitori che hanno sporto denuncia ai carabinieri.
