GIARRE .ARRESTATO MENTRE SCAPPA CON UN TELEVISORE DA 43” SUL MONOPATTINO.

Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato un ragazzo di 29 anni del luogo per il furto aggravato di un televisore dall’interno di un’attività commerciale di Ripos...

Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato un ragazzo di 29 anni del luogo per il furto aggravato di un televisore dall’interno di un’attività commerciale di Riposto.

In particolare nel corso della notte, durante l’attività di pattugliamento lungo le vie della città, una “gazzella” dei Carabinieri ha notato un individuo incappucciato che si allontanava da un negozio di elettronica a bordo di un monopattino.

Ciò che ha maggiormente attirato l’attenzione dei militari è stato il fatto che l’uomo avesse con sé un grosso televisore, caricato verticalmente sul mezzo a due ruote.

Per tale motivo, i Carabinieri hanno subito proceduto al controllo del soggetto, che nella tasca della giacca aveva anche il telecomando della tv, e che non sapeva riferire come mai, a quell’ora della notte, andasse in giro con un televisore da 43 pollici, alloggiato su un monopattino.

Immediati gli accertamenti da parte dei militari, che avvicinatisi alle porte dell’attività commerciale dalla quale avevano visto allontanarsi il ragazzo, hanno subito notato che una delle tre entrate era aperta, mentre un’altra presentava segni di forzatura. E’ stata quindi, prontamente contatta la titolare del negozio, che entrata nei locali, si è immediatamente accorta della mancanza di un suo televisore di grandi dimensioni, che aveva appeso al muro con una staffa.

La donna, poi, ha quindi riconosciuto il TV rubato dal malvivente come quello mancante, denunciandone il furto.

Un più approfondito controllo dei luoghi, ha poi permesso ai Carabinieri di recuperare, nei pressi di una delle porte d’accesso, anche alcuni attrezzi da scasso, nello specifico una pinza e due grimaldelli, che sono stati sequestrati.

Il ladro notturno è stato tratto in arresto posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari.