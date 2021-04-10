GIARRE. ARRESTATO TRE VOLTE IN 6 GIORNI LO STAKANOVISTA DELL’EVASIONE

I Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato un 53enne mascalese, poiché ritenuto responsabile di evasione.L’uomo, soltanto nella notte di sabato scorso, era stato arrestato a seguito del f...

I Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato un 53enne mascalese, poiché ritenuto responsabile di evasione.

L’uomo, soltanto nella notte di sabato scorso, era stato arrestato a seguito del furto di un’autovettura che aveva asportato dinnanzi al mercato ortofrutticolo di Giarre ed era stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Solamente due giorni dopo l’arresto, l’uomo aveva abbandonato la propria abitazione in cerca di “libertà” venendo poi localizzato ed arrestato dai militari della Stazione di Mascali nella tarda serata di mercoledì e, quindi, ricollocato ai domiciliari poco dopo la mezzanotte.

Ma la zona del mercato ortofrutticolo è evidentemente un luogo di particolare richiamo per il soggetto che, soltanto qualche ora dopo, è stato nuovamente arrestato in quella piazza da una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre.

Il giudice, convalidando l’ulteriore arresto, ha disposto il collocamento dello stesso agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.