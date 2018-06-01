GIARRE: Assolda l’amico per tamponare l’auto della ex e farla picchiare

I Carabinieri della Stazione di Giarre hanno arrestato nella flagranza un 44enne del posto, responsabile di violenza privata e lesioni personali, nonché sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 38enne sempre del luogo, ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni personali.

Pur di farla pagare alla ex compgna, una donna di 35 anni, il 38enne ha escogitato un piano diabolico inducendo un amico a mettersi a bordo di una Ford Ka seguire l’autovettura della vittima e in Via Strada 11 a Giarre – Frazione Carrubba - iniziarla a tamponare più volte fino a farla uscire fuori strada.

La poveretta, uscita per fortuna dall’auto indenne, è stata prima aggredita dal 44enne con calci e pugni per poi subire da parte dell’ex convivente, come da programma giunto sul posto, minacce e ingiurie come se quanto accadutole fosse stata solo colpa della donna per averlo lasciato e qualcosa di più grave sarebbe potuto accaderle se non avesse riconsiderato il loro rapporto sentimentale.

La provvidenziale telefonata di un cittadino ai carabinieri ha consentito ad una pattuglia della locale Stazione di accorrere in soccorso della donna riuscendo a bloccare ed ammanettare il 44enne, per poi procedere alla ricerche del 38enne, nel frattempo fuggito, rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, sul quale pendevano altre denunce della donna pre pregressi atti persecutori.

La poveretta visitata dai medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Acireale è stata riscontrata affetta da “politrauma contusivo post aggressione ed investimento di auto” e giudicata guaribile in 7 giorni.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.