Giarre, blitz dei Carabinieri: scoperti 4 lavoratori in nero, ristorante sospeso e titolari denunciati

Nel mirino due attività commerciali di Giarre: accertate irregolarità sul lavoro e omissioni nella sorveglianza sanitaria dei dipendenti.

I Carabinieri della locale stazione, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, sono stati impegnati in un accesso ispettivo congiunto in alcune attività commerciali del posto.

Con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro i militari dell’Arma hanno controllato, tra le altre, una rivendita di ortofrutta. Gli operanti, all’interno dell’attività commerciale, di proprietà di un 53enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine, hanno trovato 3 lavoratori, su 5 presenti, impiegati in “nero”.

Analogamente, al termine degli accertamenti, effettuati in un ristorante di proprietà di un 57enne del posto, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di 1 lavoratore impiegato in nero, su due trovati al lavoro.

Per entrambe le attività commerciali è stato accertato poi che i due titolari hanno omesso di sottoporre a visita medica i lavoratori dipendenti e ciò ha comportato l’irrogazione di due ammende di 2.847,69 euro ciascuna e di sanzioni amministrative per complessivi 10.250 euro.

La violazione dell’obbligo di far sottoporre i lavoratori alla visita medica preventiva e periodica di idoneità alla mansione che si effettua entro determinate tempistiche, previste dal programma di sorveglianza sanitaria è una condotta penalmente rilevante.

Pertanto, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, gli imprenditori sono stati entrambi denunciati all’Autorità Giudiziaria per “omessa sorveglianza sanitaria”.

Per l’attività commerciale di ristorazione del 57enne è stata disposta la sospensione.

Sono stati recuperati contributi previdenziali pari a complessivi 2.800 euro.