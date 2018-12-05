GIARRE: DISTRIBUTORE IN TILT E PIENO A "SBAFO", 40 DENUNCIATI

È costato caro interrompere le ferie al titolare del distributore “Eni” di Viale Jonio a Giarre per favorire un cliente abituale che, all’indomani del ferragosto, doveva rifornire urgentemente il prop...

È costato caro interrompere le ferie al titolare del distributore “Eni” di Viale Jonio a Giarre per favorire un cliente abituale che, all’indomani del ferragosto, doveva rifornire urgentemente il proprio mezzo pesante.

Il gestore ha attivato l’impianto, ha fatto il pieno all’amico ed al momento di richiuderlo ha dimenticato di reinserire la funzione di erogazione automatica del carburante, lasciando di fatto le colonnine accessibili a tutti.

È bastato che i primi clienti si accorgessero che le colonnine erogavano carburante “gratis” ed ecco partire il tamtam telefonico e social per chiamare a raccolta amici e parenti che, nel giro di poche ore, hanno fatto il pieno alle loro auto e ai numerosi bidoni di cui ognuno di loro si era dotato.

Qualcuno, ancora provvisto di senso civico, notando l’anomala ressa al distributore ha avvertito la vittima di quanto stesse accadendo, consentendogli quantomeno di contenere i danni ammontati alla fine a circa 10.000 euro.

La denuncia presentata alla Stazione di Macchia di Giarre e le conseguenti indagini dei Carabinieri i quali, grazie alle immagini registrate dalle telecamere attive all’interno dell’area di rifornimento, hanno potuto annotare le targhe delle auto e fissare i volti di donne e uomini, tra cui anche molti pregiudicati, ai quali, mediante la conoscenza del territorio e i dovuti riscontri investigativi, è stata data una identità consentendone la denuncia all’Autorità Giudiziaria.