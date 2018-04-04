GIARRE: Due uomini non si fermano all’Alt, uno arrestato e uno denunciato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato nella flagranza un 32enne di Misterbianco, già gravato da precedenti di polizia e denunciato un pregiudicato catanese di...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato nella flagranza un 32enne di Misterbianco, già gravato da precedenti di polizia e denunciato un pregiudicato catanese di 49 anni, poiché entrambi ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale.

La scorsa notte, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, la pattuglia, in Via Callipoli a Giarre, imponeva l’alt ad una Suzuki Swift che, non fermandosi, si dava alla fuga con a bordo i due soggetti. Dopo un concitato inseguimento l’auto è stata bloccata in Via Don Luigi Sturzo.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.