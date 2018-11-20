GIARRE: GESTIVANO VOTI E CASE POPOLARI: 17 ARRESTI NEL BLITZ "SMACK FOREVER"
Diciassette arresti tra Giarre, Catania e Acireale. Smantellato il clan Laudiani. L’operazione è stata messa a segno questa mattina dai Carabinieri. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario t...
Diciassette arresti tra Giarre, Catania e Acireale. Smantellato il clan Laudiani. L’operazione è stata messa a segno questa mattina dai Carabinieri. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, avente, quali “reati fine”: estorsione, furto in abitazione, lesioni e riciclaggio dei proventi illeciti mediante intestazioni fittizie di depositi e conti correnti, tutti reati aggravati dalla finalità dell’agevolazione dell’associazione mafiosa.
L’operazione trae origine da una complessa indagine condotta dalla Compagnia Carabinieri di Giarre dal 2016 al 2017, mediante attività tecniche e dinamiche, ulteriormente riscontrate da dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, che ha consentito di:
- disarticolare le ‘nuove leve’ e l’attuale reggente del sodalizio mafioso “Laudani – Mussi i ficurinia”, operante nel territorio di Giarre e comuni limitrofi, i cui adepti riportavano, quale simbolo del vincolo di affiliazione ed in ossequio alla famiglia mafiosa catanese di riferimento, un tatuaggio “a forma di labbra”;
- accertare, da parte della predetta organizzazione, la disponibilità di armi, custodite in luoghi occulti;
evidenziare il controllo del territorio da parte del gruppo, che esercitava mediante una capillare sottoposizione dei commercianti al pagamento del ‘pizzo’, assunzioni forzate, pestaggi, incendi di veicoli e furti;
- documentare il riciclaggio dei proventi delle attività illecite mediante intestazioni fittizie di depositi e conti correnti;
appurare l’interesse del clan nel supportare, alle elezioni comunali del 2016, soggetti a loro vicini, rimasti ignoti;
riscontrare, in capo al boss, la gestione illegittima degli appartamenti di proprietà della Regione Sicilia e gestiti dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale.
- Queste le persone arrestate nell’operazione “Smack Forever”:
BANNO’ Emmanuel, nato a Catania il 12/04/1996;
BONACCORSI Roberto, nato a Giarre il 02/06/1965;
CONTARINO Sharon Francesca, nata a Taormina il 19/10/1992;
DEL POPOLO CHIAPPAZZO Filippo Giuseppe, nato a Catania il 20/03/1995;
FORZISI Rosario Pietro, nato a Taormina il 29/06/1996;
GRECO Salvatore, nato ad Acireale il 18/11/1972;
INDELICATO Davide, nato ad Acireale il 29/01/1980;
LIOTTA Alessandro, nato a Catania il 30/08/1976;
MAURO Carmelo, nato a Giarre il 08/10/1997;
MESSINA Francesco, nato a Giarre il 04/06/1967;
MUSUMECI Giuseppe, nato ad Acireale il 27/07/1987;
MUSUMECI Vincenzo, nato a Giarre il 24/11/1975;
NICOTRA Salvatore, nato a Giarre il 30/07/1957;
OLIVERI Giovanni Marconato a Giarre il 16/01/1994;
PAGANO Massimo, nato a Giarre il 05/12/1977;
PATANE’ Leonardo, nato a Calatabiano il 09/06/1953;
VACCARO Valeria, nata a Giarre il 29/07/1981.