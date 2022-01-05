GIARRE, GRAVINA DI CATANIA E PALAGONIA: CONTINUANO I CONTROLLI PER “GREEN PASS” E MASCHERINE

Proseguono le attività di controllo per il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione epidemica, che hanno visto impegnati i militari delle Compagnie di Giarre, Gravina di Catani...

Proseguono le attività di controllo per il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione epidemica, che hanno visto impegnati i militari delle Compagnie di Giarre, Gravina di Catania e Palagonia nello svolgimento di un servizio di controllo finalizzato al controllo della certificazione “green pass”, oltre che all’utilizzo delle mascherine di protezione.

In tale contesto, a Giarre sono state controllate 249 persone, contestando a 2 la mancanza di green pass in luoghi dove è richiesto il possesso della certificazione. Dei 75 esercizi commerciali, il titolare di un negozio di casalinghi è stato altresì sanzionato per non aver controllato il green pass ad un avventore e quest’ultimo per non esserne in possesso.

Nel territorio di Gravina di Catania sono state controllate complessivamente 140 persone e 37 esercizi commerciali: nello specifico, in una pizzeria di San Giovanni la Punta è stato sanzionato il titolare per omesso controllo del possesso del green pass e due avventori che ne erano sprovvisti.

I militari della Compagnia di Palagonia hanno controllato oltre 200 persone, sanzionandone 2 in quanto sprovviste di green pass nei luoghi ove ne è richiesto il possesso e 13 persone perché prive dei dispositivi di protezione individuale.

I controlli alle attività commerciali hanno riguardato 160 negozi di diverse categorie, sanzionandone 6 titolari (5 nella categoria della ristorazione e un centro scommesse), per omesso controllo del green pass agli avventori. In un bar, in particolare, un dipendente è stato sanzionato perché lavorava all’interno del locale senza indossare la mascherina.