GIARRE: GUIDAVANO SENZA PATENTE, TARGA E ASSICURAZIONE. AGGREDIVANO I CARABINIERI TENTANDO DI FUGGIRE. ARRESTATI

La scorsa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Giarre e della Stazione di Mascali hanno arrestato i giarresi MUSUMECI Antonino classe 1993 e GUARDALÀ Andrea Michael classe 1995 poiché durante un servizio finalizzato al controllo della circolazione stradale i militari fermavano i due a bordo di un maxiscooter Yamaha 600. Gli stessi immediatamente tentavano la fuga per sottrarsi alla identificazione e agli accertamenti in quanto il mezzo sul quale erano a bordo condotto dal MUSUMECI, che non ha mai conseguito la patente di guida, era privo di targa e copertura assicurativa.

I due hanno iniziato a minacciare i militari operanti, insultandoli ed aggredendoli con calci e pugni, ma sono stati immediatamente bloccati ed arrestati e dovranno rispondere di Resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni personali