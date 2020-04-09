95047

GIARRE, I CARABINIERI RITIRANO LA PENSIONE A UN’ANZIANA

Nell’ambito della collaborazione tra Poste e Arma dei Carabinieri, che prevede la possibilità che gli anziani di età pari o superiore a 75anni possano richiedere la consegna a domicilio, per tutta la...

A cura di Redazione Redazione
09 aprile 2020 12:03
GIARRE, I CARABINIERI RITIRANO LA PENSIONE A UN’ANZIANA -
Dintorni
Condividi

Nell’ambito della collaborazione tra Poste e Arma dei Carabinieri, che prevede la possibilità che gli anziani di età pari o superiore a 75anni possano richiedere la consegna a domicilio, per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, il comandante di una delle stazioni della compagnia di Giarre ha provveduto stamattina a ritirare la pensione a un’anziana di 83 anni.

L’anziana, che vive sola nella sua abitazione, ha manifestato la sua gratitudine all’Arma dei Carabinieri per la disponibilità dimostratale in questo momento così difficile.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047