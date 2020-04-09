GIARRE, I CARABINIERI RITIRANO LA PENSIONE A UN’ANZIANA
Nell’ambito della collaborazione tra Poste e Arma dei Carabinieri, che prevede la possibilità che gli anziani di età pari o superiore a 75anni possano richiedere la consegna a domicilio, per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, il comandante di una delle stazioni della compagnia di Giarre ha provveduto stamattina a ritirare la pensione a un’anziana di 83 anni.
L’anziana, che vive sola nella sua abitazione, ha manifestato la sua gratitudine all’Arma dei Carabinieri per la disponibilità dimostratale in questo momento così difficile.