I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato nella flagranza i ripostesi Domenico MARINO cl.68 e Francesco FALLICA cl.64, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti

GIARRE: INTERCETTATI CON 50 GRAMMI DI COCAINA NASCOSTA NELL’AUTO, ARRESTATI.

È stata una pattuglia del Nucleo Radiomobile, impegnata ieri sera in località Trepunti in un posto di controllo, ad imporre l’alt a quella Mercedes classe A con a bordo i due personaggi.

I fermati, facendo trapelare una particolare ritrosia al controllo, hanno spinto i militari a perquisire l’autovettura all’interno della quale è stato rinvenuto e sequestrato: un involucro contenente 50 grammi di cocaina che, opportunamente tagliata e dosata avrebbe potuto fruttare al dettaglio circa 10.000 euro.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.