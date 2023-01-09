GIARRE. MORTO DOPO UN'AGGRESSIONE FUORI DAL CENTRO COMMERCIALE, DISPOSTA L'AUTOPSIA

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sulla morte di un muratore di 52 anni, Vincenzo Zappalà, deceduto il 6 gennaio dopo un pestaggio avvenuto ad Altarello, frazione di G...

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sulla morte di un muratore di 52 anni, Vincenzo Zappalà, deceduto il 6 gennaio dopo un pestaggio avvenuto ad Altarello, frazione di Giarre.

A chiamare i soccorsi erano state tre donne, compresa la fidanzata alla quale l'uomo aveva chiesto aiuto telefonicamente dicendo di essere stato aggredito da una persona.

Un'ambulanza del 118 ha portato il 52enne all'ospedale Sant'Isidoro di Giarre, ma era già senza vita. Sul corpo dell'uomo non sono stati riscontrati segni di violenza esterna.

I carabinieri della compagnia di Giarre, che indagano, hanno acquisito le registrazioni di telecamere di videosorveglianza di strutture della zona dove è avvenuta l'aggressione.