GIARRE: Rissa in chiesa durante la Prima Comunione

«Carissimi, oggi dopo la celebrazione della prime comunioni, durante il momento dedicato alla consegna dei ricordini e delle fotografie, siamo stati spettatori di un episodio brutto, increscioso, disdicevole. Due uomini, seguiti dalle loro signore sono stati protagonisti di una rissa in Chiesa.

Ecco cosa scrive il parroco della Parrocchia Gesù Lavoratore, don Antonio Pennisi sulla pagina social della Comunità Parrocchiale Gesù Lavoratore, sul spiacevole episodio accaduto stamattina.

Tutti ci siamo rimasti alquanto male, ma i bambini di prima comunione (e quelli presenti in assemblea) hanno molto sofferto e hanno ricevuto un pessimo esempio di violenza.

Gli adulti, ovunque si trovino (a maggior ragione in Chiesa) non possono permettersi tali comportamenti. Questi modi degradano l'essere umano a bestia. La ragionevolezza, il buonsenso, il dialogo rispettoso (doni comuni agli uomini) devono essere recuperati e usati nelle relazioni sociali. I conti si risolvono con la mente e non con le mani.

E soprattutto mai, mai davanti ai bambini, che vanno preservati da ogni parola, gesto o spettacolo non decente.

Oggi la festa dei bimbi di comunione di Gesù Lavoratore è stata rovinata chi potrà riparare a così tanta offesa?»