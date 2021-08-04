GIARRE. SCOPERTO UN DEPOSITO DI MARIJUANA (5 KG) ALL’INTERNO DEL PARCO

I Carabinieri della Compagnia di Giarre, nell’ambito delle direttive impartite dal Comando Provinciale, hanno ulteriormente intensificato l’attività di contrasto alla criminalità in genere, soprattutt...

I Carabinieri della Compagnia di Giarre, nell’ambito delle direttive impartite dal Comando Provinciale, hanno ulteriormente intensificato l’attività di contrasto alla criminalità in genere, soprattutto in quelle aree dove maggiormente si concentra la presenza di soggetti ad essa riferibili.

L’effettuazione di numerosi e mirati posti di controllo negli snodi viari cruciali, nonché lo svolgimento di una concreta attività info investigativa, hanno permesso quell’opera d’infiltrazione sul territorio che ha portato al rinvenimento di una considerevole quantità di sostanze stupefacenti.

In particolare i Carabinieri del Nucleo Operativo e della locale Stazione, stante la fugace presenza di alcuni spacciatori nei pressi del parco Jungo, avevano acquisito notizia della verosimile presenza di un sito per lo stoccaggio della sostanza stupefacente.

In tale quadro è stato organizzato un servizio di attenta ricerca in tutta quell’area che, effettivamente, ha consentito il ritrovamento di circa 5 chilogrammi di marijuana, accuratamente nascosta nell’intercapedine di un muro in prossimità dei bagni pubblici.

La droga sequestrata è stata è stata inviata in laboratorio per le necessarie analisi chimico-qualitative, mentre sono in corso le attività investigative per risalire ai “titolari” della sostanza stupefacente. (g/t)