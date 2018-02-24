GIARRE: Sequestrati oltre 15 kg. di stupefacenti un fucile a canne mozze ed una pistola e recuperata anche una moto d’epoca. Arrestato un 27enne

GIARRE: Sequestrati oltre 15 kg. di stupefacenti

La notte scorsa i Carabinieri della Stazione di Giarre, a seguito di predisposti servizi finalizzati alla repressione del traffico di droga, hanno arrestato un 27enne, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e ricettazione.

In particolare, durante delle perquisizioni in alcune palazzine nel popolare quartiere “Jungo” il giovane ha tentato di disfarsi di una busta contenente 140 grammi di cocaina, immediatamente recuperata dai militari predisposti di cinturazione nella zona.

Successivamente a Risposto all’interno dell’appartamento e garage del 27enne i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato

13 kg. di marijuana,

2 Kg. di cocaina,

150 grammi di eroina,

25 grammi di hashish,

un fucile sovrapposto Beretta mod. S55 cal 12, con canne mozzate con matricola abrasa,

una pistola Sig Sauer mod. P230 cal. 9 con matricola abrasa,

caricatori e munizioni, predisposta per l’applicazione di silenziatore,

126 cartucce di vario calibro,

una moto d’epoca Yamaha XT 600, rubata il 24 agosto 2017 ad Acireale, la somma in contante di 1580 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio,

6 bilance elettroniche ed un vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Le armi sequestrate sono state inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per gli accertamenti tecnico balistici del caso e per stabilire se le stesse siano state utilizzate in eventuali azioni criminose.

La moto d’epoca è stata restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto nel carcere di Piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.