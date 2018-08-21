GIARRE: SORPRESI ALL’INTERNO DI UN CAPANNONE A RUBARE RAME, ARRESTATI

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato nella flagranza Giuseppe Sorbello, 57enne di Santa Venerina, e Giovanni Aldo Chirieleison, 50enne di Zafferana Etnea ,...

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato nella flagranza Giuseppe Sorbello, 57enne di Santa Venerina, e Giovanni Aldo Chirieleison, 50enne di Zafferana Etnea , per furto aggravato in concorso.

Ieri mattina, una Gazzella, durante un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dei reati predatori in genere, ha sorpreso e bloccato i due all’interno di un capannone di una ditta intenti ad asportare delle tubature di rame. Nella circostanza i militari hanno accertato che i due ladri avevano danneggiato l’accesso d’ingresso al capannone, con una cesoia che è stata rivenuta sul posto, e che erano già stati smontati ed accantonati oltre 400 kg di tubi del metallo rosso, per un valore complessivo di 1.600 euro circa.

La cesoia, recuperata, è stata sequestrata mentre la refurtiva è stata restituita al responsabile della ditta. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati ristretti ai domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.