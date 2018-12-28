GIARRE: SPARA E UCCIDE L'EX MOGLIE, LUI MUORE IN OSPEDALE A CATANIA

AGGIORNAMENTOE' morto nella sala operatoria dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasportato con un elicottero del 118, Francesco Privitera, 58 anni, muratore, che stamattina ha ucciso...

AGGIORNAMENTO

E' morto nella sala operatoria dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasportato con un elicottero del 118, Francesco Privitera, 58 anni, muratore, che stamattina ha ucciso per gelosia con diversi colpi di pistola l'ex moglie, Rosaria Parisi, 58 anni, badante, vicino l'abitazione della donna a Giarre. L'uomo, in codice rosso, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

I Carabinieri indagano per accertare se si sia suicidato o se il colpo che lo ha ferito mortalmente sia partito accidentalmente durante una colluttazione con un familiare della vittima.

Tragedia questa mattina a Giarre, una 60enne, è stata uccisa con colpi di pistola.

Un uomo ha atteso che l’ex moglie uscisse di casa per andare a lavorare, e le ha sparato contro uccidendola.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna, ala vista dell’ex coniuge, abbia tentato una disperata fuga senza però riuscirci.

L’uxoricida avrebbe tentato anche il suicidio e sarebbe rimasto ferito. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri di Giarre.