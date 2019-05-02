GIARRUSSO FA CAMPAGNA ELETTORALE SFRUTTANDO LE IENE? CON I MIGLIORI AUGURI GLI CHIEDIAMO DI CHIUDERE LA DIVISA NELL'ARMADIO!

Il comunicato della redazione:Noi de Le Iene non c'entriamo nulla.Dino Giarrusso da più stagioni non fa più parte de Le Iene perché ha scelto di fare politica, nel Movimento 5 Stelle.Purtroppo però no...

Il comunicato della redazione:

Noi de Le Iene non c'entriamo nulla.

Dino Giarrusso da più stagioni non fa più parte de Le Iene perché ha scelto di fare politica, nel Movimento 5 Stelle.

Purtroppo però non ha smesso di vestirsi da Iena, come si vede nei suoi manifesti cartacei e online per le elezioni europee in cui si è candidato.

Non solo, sotto al nome, compare pure la scritta “detto Iena”, come vedete qui sotto.

L’affetto resta, per carità, ma noi de Le Iene non c’entriamo nulla e ci teniamo a farlo sapere subito.

A Giarrusso i migliori auguri per il futuro, sperando però che la smetta con il vizio di vestirsi come noi, rimettendo la divisa nell’armadio, e di usare il passato a Le Iene per la sua campagna elettorale.