GINNASTICA ARTISTICA, E-SPACE MULTISPORT DI PATERNÒ É SQUADRA CAMPIONE DI SICILIA 2024

5 Maggio 2024, presso il Palabattiati di Sant'Agata li Battiati, lo sport siciliano ha visto premiare e-Space Multisport Paternò, dove in occasione del Campionato Regionale Sicilia 2024 la squadra femminile di Ginnastica Artistica ha conquistato il titolo di Campione Siciliana nella categoria Allieve B.

Guidate con maestria dalla loro insegnante Letizia Leotta, le giovani atlete hanno mostrato un livello straordinario di talento e determinazione, portando a casa una serie di prestigiosi risultati individuali e di squadra.

Sotto la guida del presidente Dorotea Statelli, e-Space Multisport di Paternò ha visto la sua squadra femminile emergere come la migliore della Sicilia nel 2024, un primo traguardo importante per la giovane squadra.

Tra le stelle della giornata spiccano Anita Lavenia, Aurora Valore, Sofia Laudani, Vittoria Fallica e Ginevra Di Perna, che hanno ottenuto la medaglia d'oro nella competizione a squadre, confermando la loro superiorità nel panorama regionale.

Nota di merito per Aurora Valore, che ha conquistato un doppio oro eccezionale. Innanzitutto, Aurora si è distinta nella competizione a squadre insieme alle sue compagne, aggiudicandosi la medaglia d'oro e portando onore al club. Inoltre, ha brillato anche nella competizione individuale, superando ben 20 avversarie e raggiungendo la vetta del podio con un'altra medaglia d'oro, confermando la sua straordinaria abilità e determinazione, seguita da Anita Lavenia che si è aggiudicata il bronzo. Un ottimo sesto posto è stato raggiunto da Sofia Laudani, seguita al settimo da Vittoria Fallica e al decimo da Ginevra Di Perna, dimostrando la profondità del talento nel team.

Ma i successi non si fermano qui: la terza squadra classificata nella categoria Allieve A ha portato ulteriore gloria al club, con Alessandra Scinà, Marta Parisi, Marta Nassisi e Clelia Messina che hanno ottenuto il bronzo.

Infine, nell'individuale Esordienti, Michela Fallica ha ottenuto un meritato secondo posto, mentre Morena Nicolosi ha raggiunto l'ottavo posto.

Il presidente Dorotea Statelli ha espresso un grande orgoglio per i risultati ottenuti, sottolineando l'impegno delle atlete e l'abilità dell'insegnante Letizia Leotta nel guidarle verso la vittoria.

La vittoria del e-Space Multisport di Paternò come come Club Campione Siciliano è un trionfo per la città e un punto di riferimento per il talento sportivo locale, incoraggiando le giovani atlete a perseguire i propri sogni nel mondo della ginnastica artistica.