GinnasticaArtistica, E-Space Multisport di Paternò debutta con 11 medaglie al Regionale 2024

tra Acireale e Catania, le atlete di E-Space Multisport di Paternò allenate dalla Maestra Letizia Leotta hanno dimostrato una straordinaria abilità e determinazione sul campo. Con grazia e precisione, hanno eseguito routine spettacolari, catturando l'attenzione degli spettatori e dei giudici presenti.

Dalle esibizioni delle esordienti alla performance delle squadre di Allieve 1 e Allieve 2, ogni momento è stato caratterizzato da energia e passione. Le 11 medaglie, conquistate con sudore e impegno, sono il frutto del duro lavoro e dell'instancabile allenamento di queste talentuose ginnaste. La competizione ha visto emergere nuovi talenti e rafforzare il legame tra atlete, allenatori e staff del club, promettendo un futuro luminoso per il mondo della ginnastica a Paternò.

Medaglia d'oro:

Michela Fallica (Esordiente - Gara individuale)

Medaglia di bronzo:

Morena Nicolosi (Esordiente - Gara individuale)

Medaglia d'argento Allieve 1 - Squadra

Clelia Messina

Marta Parisi

Marta Nassisi

Alessandra Scinà

Medaglia d'Argento Allieve 2 - Squadra

Sofia Laudani

Anita Lavenia

Vittoria Fallica

Aurora Valore

Ginevra Di Perna

Queste atlete hanno dimostrato un eccezionale impegno e talento, portando a casa medaglie e risultati.