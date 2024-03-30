GinnasticaArtistica, E-Space Multisport di Paternò debutta con 11 medaglie al Regionale 2024
tra Acireale e Catania, le atlete di E-Space Multisport di Paternò allenate dalla Maestra Letizia Leotta hanno dimostrato una straordinaria abilità e determinazione sul campo. Con grazia e precisione,...
tra Acireale e Catania, le atlete di E-Space Multisport di Paternò allenate dalla Maestra Letizia Leotta hanno dimostrato una straordinaria abilità e determinazione sul campo. Con grazia e precisione, hanno eseguito routine spettacolari, catturando l'attenzione degli spettatori e dei giudici presenti.
Dalle esibizioni delle esordienti alla performance delle squadre di Allieve 1 e Allieve 2, ogni momento è stato caratterizzato da energia e passione. Le 11 medaglie, conquistate con sudore e impegno, sono il frutto del duro lavoro e dell'instancabile allenamento di queste talentuose ginnaste. La competizione ha visto emergere nuovi talenti e rafforzare il legame tra atlete, allenatori e staff del club, promettendo un futuro luminoso per il mondo della ginnastica a Paternò.
Medaglia d'oro:
Michela Fallica (Esordiente - Gara individuale)
Medaglia di bronzo:
Morena Nicolosi (Esordiente - Gara individuale)
Medaglia d'argento Allieve 1 - Squadra
Clelia Messina
Marta Parisi
Marta Nassisi
- Alessandra Scinà
Medaglia d'Argento Allieve 2 - Squadra
Sofia Laudani
Anita Lavenia
Vittoria Fallica
Aurora Valore
Ginevra Di Perna
Queste atlete hanno dimostrato un eccezionale impegno e talento, portando a casa medaglie e risultati.