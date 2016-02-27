State chattando su Facebook con un vostro amico ed improvvisamente vi viene voglia di una partita a scacchi? Bene, Facebook nasconde all’interno di Messenger un rudimentale – ma efficace – metodo per...

State chattando su Facebook con un vostro amico ed improvvisamente vi viene voglia di una partita a scacchi? Bene, Facebook nasconde all’interno di Messenger un rudimentale – ma efficace – metodo per giocare a scacchi senza avvalersi di nessun programma o uscire dall’app!

E’ vero che ad oggi esistono software ben più complessi e che permettono di muovere i pezzi sulla scacchiera usando il mouse e di impostare il timer nelle diverse modalità (con o senza incremento, all'inverso e via discorrendo), tuttavia per una partita easy alla vecchia maniera – in cui le mosse vanno letteralmente digitate e dopo ognuna di essa viene mostrata la scacchiera – e senza programmi esterni o app della piattaforma, la chat di Facebook Messenger andrà più che bene.

E’ possibile giocare a scacchi su Facebook Messenger sia tramite il web che tramite l’app Messenger per Android e iOS, anche se si è in stato “Offline”. Non è possibile, in questo modo, giocare a tempo.

Giocare a scacchi su Facebook Messenger

Per iniziare una partita con colore casuale, bisognerà digitare nella finestra di chat dell’amico che si vuole sfidare il comando

@fbchess play

Per scegliere il colore delle proprie figure ed iniziare la partita, bisognerà digitare

@fbchess play white

per il bianco, o

@fbchess play black

per il nero.

I nomi o codici delle figure da utilizzare seguono la classica notazione standard:

Torre: R (Rook);

(Rook); Cavallo: N (kNight);

(kNight); Alfiere: B (Bishop);

(Bishop); Regina: Q (Queen);

(Queen); Re: K (King);

(King); Pedone: P (Pawn).

Anche la notazione per le mosse è quella standard algebrica utilizzata anche nei libri a tema; per muovere, è quindi necessario digitare la mossa in tale notazione preceduta dalla direttiva @fbchess, del tipo @fbchess codiceCoordinate; ad esempio, per muovere un pedone nella casella A4, andremo a scrivere

@fbchess PA4

In caso di casella che può essere occupata da più pezzi, potrete specificare anche la colonna della figura che desiderate muovere, ad esempio

@fbchess PeD3

Nel caso ci fossero figure da mangiare, la mossa può essere eseguita automaticamente semplicemente spostando la propria figura; oltre a muovere le figure, è possibile anche eseguire le mosse tipiche del gioco degli scacchi:

@fbchess 0-0-0 – arrocco lungo (sono tre zeri);

– arrocco lungo (sono tre zeri); @fbchess O-O – arrocco corto (sono due lettere o);

– arrocco corto (sono due lettere o); @fbchess e8=Q – promozione (promuove il pedone in e8 a donna);

– promozione (promuove il pedone in e8 a donna); @fbchess draw claim – chiedere l’analisi della partita per la patta automatica (ad esempio dopo 3 mosse in stallo);

– chiedere l’analisi della partita per la patta automatica (ad esempio dopo 3 mosse in stallo); @fbchess draw offer – chiedere/accettare la patta all/dall’avversario;

– chiedere/accettare la patta all/dall’avversario; @fbchess resign – abbandonare la partita (l’avversario avrà vinto a tavolino);

– abbandonare la partita (l’avversario avrà vinto a tavolino); @fbchess undo – chiedere l’annullamento della mossa precedente;

– chiedere l’annullamento della mossa precedente; @fbchess show – mostrare la posizione attuale delle figure sulla scacchiera.

Potrete comunque visualizzare i comandi supportati in qualsiasi momento digitando il comando

@fbchess help