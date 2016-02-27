Giocare a scacchi su Facebook Messenger
State chattando su Facebook con un vostro amico ed improvvisamente vi viene voglia di una partita a scacchi? Bene, Facebook nasconde all’interno di Messenger un rudimentale – ma efficace – metodo per...
State chattando su Facebook con un vostro amico ed improvvisamente vi viene voglia di una partita a scacchi? Bene, Facebook nasconde all’interno di Messenger un rudimentale – ma efficace – metodo per giocare a scacchi senza avvalersi di nessun programma o uscire dall’app!
E’ vero che ad oggi esistono software ben più complessi e che permettono di muovere i pezzi sulla scacchiera usando il mouse e di impostare il timer nelle diverse modalità (con o senza incremento, all'inverso e via discorrendo), tuttavia per una partita easy alla vecchia maniera – in cui le mosse vanno letteralmente digitate e dopo ognuna di essa viene mostrata la scacchiera – e senza programmi esterni o app della piattaforma, la chat di Facebook Messenger andrà più che bene.
E’ possibile giocare a scacchi su Facebook Messenger sia tramite il web che tramite l’app Messenger per Android e iOS, anche se si è in stato “Offline”. Non è possibile, in questo modo, giocare a tempo.
Giocare a scacchi su Facebook Messenger
Per iniziare una partita con colore casuale, bisognerà digitare nella finestra di chat dell’amico che si vuole sfidare il comando
@fbchess play
Per scegliere il colore delle proprie figure ed iniziare la partita, bisognerà digitare
@fbchess play white
per il bianco, o
@fbchess play black
per il nero.
I nomi o codici delle figure da utilizzare seguono la classica notazione standard:
- Torre: R (Rook);
- Cavallo: N (kNight);
- Alfiere: B (Bishop);
- Regina: Q (Queen);
- Re: K (King);
- Pedone: P (Pawn).
Anche la notazione per le mosse è quella standard algebrica utilizzata anche nei libri a tema; per muovere, è quindi necessario digitare la mossa in tale notazione preceduta dalla direttiva @fbchess, del tipo @fbchess codiceCoordinate; ad esempio, per muovere un pedone nella casella A4, andremo a scrivere
@fbchess PA4
In caso di casella che può essere occupata da più pezzi, potrete specificare anche la colonna della figura che desiderate muovere, ad esempio
@fbchess PeD3
Nel caso ci fossero figure da mangiare, la mossa può essere eseguita automaticamente semplicemente spostando la propria figura; oltre a muovere le figure, è possibile anche eseguire le mosse tipiche del gioco degli scacchi:
- @fbchess 0-0-0 – arrocco lungo (sono tre zeri);
- @fbchess O-O – arrocco corto (sono due lettere o);
- @fbchess e8=Q – promozione (promuove il pedone in e8 a donna);
- @fbchess draw claim – chiedere l’analisi della partita per la patta automatica (ad esempio dopo 3 mosse in stallo);
- @fbchess draw offer – chiedere/accettare la patta all/dall’avversario;
- @fbchess resign – abbandonare la partita (l’avversario avrà vinto a tavolino);
- @fbchess undo – chiedere l’annullamento della mossa precedente;
- @fbchess show – mostrare la posizione attuale delle figure sulla scacchiera.
Potrete comunque visualizzare i comandi supportati in qualsiasi momento digitando il comando
@fbchess help