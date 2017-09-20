95047

GIOCHI: DAL PRIMO OTTOBRE AUMENTA LA TASSAZIONE SULLE VINCITE AL LOTTO

Dal primo ottobre aumenta la tassazione sulle vincite al LottoE' quanto stabilito dal decreto legge 50/2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96 in tema di «Disposizioni urgenti...

20 settembre 2017 21:29
E' quanto stabilito dal decreto legge 50/2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96 in tema di «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».

All'articolo 6 ('Disposizioni in materia di giochi'), secondo comma, si legge che "la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017".

Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017". Questo significa che, tra decreti precedenti e modificazioni e conversioni -nelle vincite fino a 500 euro la tassazione passa dal 6 all'8% mentre per la quota eccedente i 500 euro arriva al 12%.

