GIOCHI: DAL PRIMO OTTOBRE AUMENTA LA TASSAZIONE SULLE VINCITE AL LOTTO

Dal primo ottobre aumenta la tassazione sulle vincite al LottoE' quanto stabilito dal decreto legge 50/2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96 in tema di «Disposizioni urgenti...

Dal primo ottobre aumenta la tassazione sulle vincite al Lotto

E' quanto stabilito dal decreto legge 50/2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96 in tema di «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».

All'articolo 6 ('Disposizioni in materia di giochi'), secondo comma, si legge che "la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017".

Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017". Questo significa che, tra decreti precedenti e modificazioni e conversioni -nelle vincite fino a 500 euro la tassazione passa dal 6 all'8% mentre per la quota eccedente i 500 euro arriva al 12%.