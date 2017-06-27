GIORGIA CATENA DA PATERNÒ AL CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA DI ROMA

È arrivata ieri sera la notizia da parte della FIta - Federazione Italiana Taekwondo tramite i suoi canali d'informazione,la giovanissima atleta paternese Giorgia Catena,11 anni,allenata dal giovane M...

È arrivata ieri sera la notizia da parte della FIta - Federazione Italiana Taekwondo tramite i suoi canali d'informazione,la giovanissima atleta paternese Giorgia Catena,11 anni,allenata dal giovane Maestro Tony Marletta dell'omonima squadra Centro Taekwondo Marletta, dopo essere salita sul podio al Campionato nazionale Cinture nere e alla Coppa Italia in rappresentanza della squadra titolare TEAM SICILIA ,sarà visionata dal direttore tecnico della nazionale italiana Claudio Nolano e dall'intero staff di specialisti dal 18 Luglio 2017 presso il Centro di preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma iniziando così il primo passo che la potrà portare a rappresentare l'Italia nel mondo.