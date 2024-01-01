GIORGIA E ISABEL NATE NELLO STESSO ISTANTE A MEZZANOTTE A CATANIA

Doppio parto al Garibaldi Nesima di Catania allo scoccare della mezzanotte.Appena qualche secondo dopo l'arrivo del nuovo anno è venuta alla luce Isabel del peso di 3.970 grammi, figlia di Jessica e R...

Doppio parto al Garibaldi Nesima di Catania allo scoccare della mezzanotte.

Appena qualche secondo dopo l'arrivo del nuovo anno è venuta alla luce Isabel del peso di 3.970 grammi, figlia di Jessica e Rocco.

Contemporaneamente, l'equipe dell'ostetrica e ginecologia, diretta da Giuseppe Ettore, veniva impegnata anche per l'arrivo di Giorgia, una piccola bimba dal peso di 3.850 grammi, figlia di Angela e Gabriele.

In entrambi i casi si tratta di parti spontanei.