GIORGIO NAPOLITANO RICOVERATO D'URGENZA PER UN MALORE

Paura per le condizioni di salute Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica.In serata è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale San Camillo per una dissecazione parziale aortica dove è in co...

A cura di Redazione Redazione
24 aprile 2018 22:13
Paura per le condizioni di salute Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica.

In serata è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale San Camillo per una dissecazione parziale aortica dove è in corso un intervento chiururgico.

Napolitano, 93 anni, viene assistito nel reparto di Cardiochirurgia.

