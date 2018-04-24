GIORGIO NAPOLITANO RICOVERATO D'URGENZA PER UN MALORE
24 aprile 2018 22:13
Paura per le condizioni di salute Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica.
In serata è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale San Camillo per una dissecazione parziale aortica dove è in corso un intervento chiururgico.
Napolitano, 93 anni, viene assistito nel reparto di Cardiochirurgia.