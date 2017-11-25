GIORNATA COLLETTA ALIMENTARE, ADESIONE DEL CALCIO CATANIA CON PIETRO LO MONACO IN PRIMA FILA (FOTO)

Il Calcio Catania ha aderito alla preziosa iniziativa in mattinata, presso il Superstore Decò di Sant’Agata lì Battiati, con una delegazione dirigenziale guidata dall’Amministratore Delegato Pietro Lo...

Il Calcio Catania ha aderito alla preziosa iniziativa in mattinata, presso il Superstore Decò di Sant’Agata lì Battiati, con una delegazione dirigenziale guidata dall’Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco, personalmente impegnato nella selezione degli articoli, in ogni reparto. Completata la spesa ed affidato il carrello agli infaticabili volontari, il Direttore ha rilanciato l’appello: “Esorto tutti a partecipare a questa bella iniziativa, che riempie il cuore e dà un senso a tante cose.

Tante persone sfortunate affrontano parecchie difficoltà per mettere a tavola un piatto di pasta ed è giusto che ci sia una corsa alla solidarietà. Mi congratulo con la Fondazione Banco Alimentare, encomiabile.

Mi auguro che quanti più tifosi del Catania possano contribuire ad alleviare, seppure in minimissima parte, le sofferenze di tanti che vivono in uno stato di povertà”.

Il Direttore del Banco Alimentare Sicilia Onlus, Domenico Messina, ha aggiunto: “Avere lo sport dalla nostra parte è una grande cosa. Questo gesto educa tutti alla carità: non solo chi riceve, che percepisce il pensiero e l’attenzione di persone sensibili, ma anche chi dona, aprendo il cuore alla povertà. In Sicilia, il Banco Alimentare opera attraverso strutture caritative che aiutano 220.000 persone: tra queste quasi 17.000 bambini da 0 a 5 anni ai quali si possono far giungere, così, pasta ed omogeneizzati”