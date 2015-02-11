"Giornata del Ricordo": l'iniziativa dei giovani paternesi del Ncd

La data del 10 Febbraio è quella del Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe

95047.it L'intervento dei giovani del Nuovo Centro Destra:

Ieri sera, in occasione della giornata del ricordo dei martiri delle Foibe e dei circa 300mila esodati, i ragazzi del Nuovo CentroDestra Paternò si sono recati, come è consuetudine ormai da diversi anni, in via 10 febbraio per rendere omaggio alle migliaia di vittime italiane uccise e gettate poi nelle Foibe.

Quest'anno il discorso per la commemorazione è stato tenuto dai responsabili del gruppo nei licei Piana, Caldarera e Intrisano, che hanno tenuto a sottolineare il loro impegno all'interno delle scuole affinché questa data così importante non venga dimenticata dagli studenti.

"È sconcertante il silenzio di sindaco e giunta attorno ad un avvenimento così importante per la memoria dei nostri connazionali. Ancora una volta un'iniziativa che parte da noi giovani, vero ed unico cuore pulsante di questa città ormai morta sotto tutti i punti di vista" ha aggiunto il coordinatore del movimento giovanile del partito Ferdinando Lo Presti.

È stata deposta anche una corona di fiori donata dal coordinamento giovanile del NCD Paternò.