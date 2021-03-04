GIORNATA DELLA DONNA, LUNEDÌ CONSULTI GRATUITI IN SENOLOGIA DEL CANNIZZARO
In occasione della Giornata internazionale della donna, lunedì prossimo la Senologia dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania offrirà consulti gratuiti volti alla prevenzione e all’informazione sul tumore al seno.
Le donne interessate dovranno prenotarsi al numero telefonico 0957264261, attivo dalle 8.30 alle 12.30 fino a sabato.
I consulti saranno eseguiti, negli ambulatori al piano terra dell’edificio F3, dagli specialisti dell’UOC di Senologia, centro di riferimento e struttura capofila con funzioni di coordinamento e raccordo della rete regionale delle breast unit.