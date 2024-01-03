GIORNATA DI INCIDENTI A PATERNÒ : FORTUNATAMENTE NESSUNA GRAVISSIMA CONSEGUENZA PER LE PERSONE

Oggi, 3 Gennaio 2024, è stata una giornata particolarmente movimentata sulle strade di Paternò, caratterizzata da una serie di incidenti che hanno coinvolto diversi veicoli. Per fortuna, nonostante la...

Per fortuna, nonostante la serie di sinistri, non si sono verificate gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Il primo incidente si è verificato in ordine cronologico sulla Superstrada 121, precisamente vicino allo svincolo Palazzolo in direzione Paternò. Due veicoli sono stati coinvolti in questo incidente, che ha richiesto l'intervento tempestivo di un'ambulanza del 118. Fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi, che hanno ricevuto le prime cure sul posto. I Carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi e raccogliere informazioni sulla dinamica dell'accaduto.

Il secondo incidente ha avuto luogo intorno alle ore 10:00, all'incrocio tra la SP 77 e la SP 15, noto come il "Bivio delle 4 Strade". In questo caso, due veicoli si sono scontrati violentemente, causando il termine della corsa di una Dacia sulla rotonda e abbattendo un palo della segnaletica stradale. Il conducente ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. La Polizia Municipale è intervenuta per i rilievi al fine di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il terzo incidente è avvenuto pochi minuti dopo, non lontano dal secondo. Nella SP58, in contrada Tre Fontane, si è verificato uno scontro tra una Mercedes Classe A e una Kia Stonic. Anche in questo caso, fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro.