GIORNATA DI INCIDENTI NEL COMPRENSORIO

Giornata di incidenti stradali oggi 09 Maggio 2019, nel nostro comprensorio, per fortuna senza gravissime conseguenze per le persone.

Ben quattro i sinistri accaduti, i primi due si sono verificati, quasi in contemporanea, nelle prime ore del mattino.

Il primo è avvenuto intorno alle ore 08.30, sulla superstrada ss121 all'altezza svincolo Misterbianco/Sieli in direzione Catania.

Ad essere coinvolti due autovetture, per fortuna non si segnala nessun ferito, soltanto conseguenze per i veicoli.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

Il secondo invece è accaduto, sempre sulla strada statale 121, ma in direzione Adrano.

Un autovettura, una Fiat Panda, per cause sconosciute, in maniera autonoma è andata a sbattere violentemente contro lo spartitraffico nello svincolo Palazzolo.

L'autista, ferito, è stato soccorso dall'equipaggio del 118 e trasportato in ospedale per gli opportuni accertamenti.

Nel pomeriggio, si sono verificati, altri due incidenti stradali, entrambi scontri auto-scooter.

Intorno alle 15,30, una “Ford Fiesta” si è scontrata con un scooter sulla nazionale, precisamente sulla Strada provinciale 229, a Piano Tavola, frazione di Belpasso.

Lo scontro è stato violento, riferiscono alcuni testimoni, le condizioni dell’uomo non sarebbero, comunque, gravi, la vittima dell’incidente è stata condotta in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso.

Sul luogo dell'incidente i Carabinieri di Camporotondo Etneo che hanno proceduto ai rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Alle ore 18.45 circa, siamo a Paternò, precisamente in via Nazario Sauro, si e verificato un incidente che ha coinvolto una “Fiat 500” ed uno scooter.

Ad avere la peggio, il conducente dello scooter, un uomo di circa 55 anni che è stato tempestivamente soccorso dell'ambulanza del 118 e condotto in ambulanza al Garibaldi di Catania per le cure del caso.

Presenti sul luogo dell’incidente la Polizia Locale di Paternò che stanno procedendo ai rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.