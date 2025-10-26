Giornata di paura sulle strade etnee: due auto ribaltate e tre feriti tra Adrano, Piano Tavola e Paternò. LE FOTO

Tre incidenti stradali si sono verificati oggi — domenica 26 ottobre 2025 — nel comprensorio etneo, a distanza di poche ore l’uno dall’altro.Adrano – Auto si ribalta sulla SS 284 nella notteNella nott...

Tre incidenti stradali si sono verificati oggi — domenica 26 ottobre 2025 — nel comprensorio etneo, a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

Adrano – Auto si ribalta sulla SS 284 nella notte

Nella notte, intorno alle ore 04:00, un incidente si è verificato lungo la Strada Statale 284, in territorio di Adrano, precisamente in contrada Difesa Luna, in direzione Catania.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una Volkswagen, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto che, dopo una sbandata, si è ribaltata sulla carreggiata, finendo a gomme in aria.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

A supporto delle operazioni anche i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, che si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo incidentato.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Piano Tavola – Violento scontro in via Nazionale, auto si ribalta

Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 07:00, in via Nazionale, nella frazione di Piano Tavola nel territorio di Camporotondo Etneo.

Stando alle prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture: una Ford Fiesta e una Nissan Qashqai.

L’impatto è stato particolarmente violento: la Qashqai si è ribaltata lateralmente, finendo di traverso sulla carreggiata, mentre la Ford ha riportato gravi danni nella parte anteriore lato passeggero.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre uno degli occupanti rimasto bloccato all’interno dell’auto e a mettere in sicurezza i mezzi incidentati.

Il conducente della Nissan, un uomo, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico di Catania.

Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, poiché i veicoli occupavano l’intera carreggiata, provocando inevitabili rallentamenti alla circolazione.

Paternò – Scooter elettrico contro auto in via Scala Vecchia

Paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:00, per un incidente stradale avvenuto in Paternò, lungo via Scala Vecchia, nei pressi dell’incrocio con via Balatelle.

Secondo le prime informazioni raccolte, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter elettrico e un’autovettura si sono scontrati improvvisamente lungo la carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, caduto rovinosamente a terra e rimasto ferito. La gravità delle sue condizioni non è ancora nota.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia Municipale, che si è occupata dei rilievi e della gestione della circolazione stradale.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Saranno gli agenti della Municipale a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.