GIORNATA DI PIOGGIA E DISAGI: AUTOMOBILISTI FERMI PER GOMME FORATE LUNGO LA VIA MONGIBELLO

Paternò - Ragalna, 27 marzo 2025 - Un giovedì da dimenticare per molti automobilisti che percorrevano la via Mongibello, la strada che collega Paternò a Ragalna.

A causa del maltempo e delle condizioni del manto stradale, numerosi conducenti si sono ritrovati fermi ai bordi della carreggiata per sostituire pneumatici forati.

Secondo quanto segnalato da diversi cittadini alla nostra redazione, la causa principale dei danni sarebbe una grossa buca presente sulla carreggiata in direzione Ragalna. Il cattivo tempo e la scarsa visibilità potrebbero aver reso difficile individuare l'insidia, spingendo così molti veicoli a finirvi dentro e a riportare danni agli pneumatici e, in alcuni casi, anche ad altre parti dell'auto.

La situazione ha causato rallentamenti e disagi alla viabilità, con diversi automobilisti costretti a fermarsi per effettuare le riparazioni necessarie.

Alcuni di loro hanno espresso preoccupazione per le condizioni della strada e hanno chiesto un intervento urgente delle autorità competenti per mettere in sicurezza il tratto interessato ed evitare ulteriori danni.

Le autorità locali sono state informate dell'accaduto e si attendono provvedimenti per risolvere il problema nel più breve tempo possibile