GIORNATA INFERNALE DI INTERVENTI PER I VIGILI DEL FUOCO, ENNESIMO INCENDIO IN CORSO DI STERPAGLIE

Giornata infernale oggi, oggi 4 luglio 2021, per i vigili del fuoco, costretti a correre da una parte all’altra del comprensorio per domare incendi di boschi e sterpaglie.Le fiamme, in alcune occasion...

Giornata infernale oggi, oggi 4 luglio 2021, per i vigili del fuoco, costretti a correre da una parte all’altra del comprensorio per domare incendi di boschi e sterpaglie.

Le fiamme, in alcune occasioni, si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni, ma l’intervento dei pompieri ha risolto il problema.

E' in corso l'ennesimo incendio di sterpaglie, ad essere interessata la zona Gianferrante

Una densa nube nera si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri. Segno che su quel terreno a bruciare non sono solo sterpaglie, ma probabilmente anche i rifiuti di qualche discarica abusiva.

INCENDIO ZONA SCHETTINO - LEGGI QUI LA NOTIZIA

INCENDIO ZONA ETNALAND - LEGGI QUI LA NOTIZIA

INCENDIO ZONA VALCORRENTE - LEGGI QUI LA NOTIZIA