🔴🔴 AGGIORNAMENTO Giornata infernale sulla tangenziale di Catania, tir si ribalta all’ingresso della Catania-Palermo: traffico e disagi

Mattinata difficile sulla tangenziale di Catania. Un tir si è ribaltato su un lato lungo l’autostrada Catania–Palermo all’altezza dello svincolo di Catania Sud, provocando forti rallentamenti alla circolazione.

L’incidente si è verificato nelle prime ore della mattina del 5 marzo 2026. Dalle prime informazioni, un mezzo pesante si sarebbe ribaltato su un lato occupando la corsia di sorpasso, creando notevoli disagi alla viabilità.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo pesante e dell’area interessata dall’incidente.

Traffico rallentato

A causa del tir ribaltato, il traffico sta scorrendo su una sola corsia, con lunghe code e rallentamenti per gli automobilisti in transito lungo la tangenziale e sull’asse Catania–Palermo.

Al momento non si conoscono le condizioni delle eventuali persone coinvolte nel sinistro. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Gli automobilisti sono invitati alla massima prudenza e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità.