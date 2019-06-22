GIORNATA INTENSA PER I VIGILI DEL FUOCO, CONTINUANO GLI INCENDI

Continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco, per gli incendi di sterpaglie.Dal primo pomeriggio di oggi, DOPO QUELLO DI TRE FONTANE, sono impegnati in questi minuti in altri due incendi, il primo i...

Continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco, per gli incendi di sterpaglie.

Dal primo pomeriggio di oggi, DOPO QUELLO DI TRE FONTANE, sono impegnati in questi minuti in altri due incendi, il primo in ordine cronologico in via Mongibello, la strada che collega con Ragalna.

A prendere fuoco un ampio terreno di sterpaglie e rovi, sul posto pure i Carabinieri di Paternò, per la gestione del traffico.

Il secondo è in corso in viale Libertà, pure qui a fuoco sterpaglie.

La prudenza e la raccomandazione ad evitare di buttare mozziconi di sigarette è, in questo periodo dell'anno, più che mai, necessaria. Ricordiamo inoltre che è dovere dei proprietari dei terreni provvedere a bonificare gli stessi dalle pericolose sterpaglie e mettere in sicurezza contro il rischio di incendio.