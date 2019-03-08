GIORNATA MONDIALE DEL RENE: CONTROLLI GRATUITI AL CANNIZZARO

L'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania ha aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa da Sin (Società Italiana di Nefrologia) e Fir (Fondazione Italiana Rene), in occasione della Giornata...

L'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania ha aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa da Sin (Società Italiana di Nefrologia) e Fir (Fondazione Italiana Rene), in occasione della Giornata Mondiale del Rene che quest’anno si celebra il 14 marzo.

L’Unità Operativa Complessa di Nefrologia del Cannizzaro, infatti, offrirà visite nefrologiche gratuite con controlli clinici per tre pomeriggi nell’ambito della “Settimana della prevenzione delle malattie renali”: nei giorni 13, 14 e 15 marzo, dalle 15 alle 17, chi è interessato potrà presentarsi agli ambulatori del reparto, al settimo piano dell’edificio F2. Non è richiesta prenotazione né impegnativa del medico curante.

A seguito del consulto, gli specialisti nefrologi potranno indicare eventuali approfondimenti diagnostici (per informazioni, telefono 0957263369 o 0957263380). La Giornata Mondiale del Rene 2019 ha per tema la “Prevenzione per tutti e ovunque”, con l’obiettivo di ridurre, favorendo la diagnosi precoce, il numero di pazienti affetti da malattia renale cronica, di cui soffrono oltre due milioni di italiani.