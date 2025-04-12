GIORNATA NERA IERI SULLA SS121: AUTO IN FIAMME, VEICOLO IN PANNE, MAXI TAMPONAMENTO E AUTO RIBALTATA

È stata una giornata da dimenticare quella di ieri, 11 aprile 2025, per gli automobilisti in transito lungo la superstrada 121, dove quattro distinti incidenti hanno provocato rallentamenti, code chil...

È stata una giornata da dimenticare quella di ieri, 11 aprile 2025, per gli automobilisti in transito lungo la superstrada 121, dove quattro distinti incidenti hanno provocato rallentamenti, code chilometriche e un vero e proprio caos viario in entrambe le direzioni di marcia.

Per fortuna, non si registrano gravi conseguenze per le persone.

Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio, intorno alle ore 16, quando un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco subito dopo lo svincolo di Misterbianco centro, in direzione Catania. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe preso fuoco mentre era in marcia. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo e non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’incendio ha provocato inevitabili disagi alla circolazione, con code che si sono protratte per oltre due ore.

Sempre nel pomeriggio, un secondo episodio ha causato ulteriori rallentamenti in direzione opposta, verso Paternò. Un veicolo in panne nei pressi dello svincolo per Misterbianco centro ha parzialmente ostruito la carreggiata, generando lunghe code. Anche in questo caso, le autorità sono intervenute per la rimozione del mezzo e il traffico è progressivamente tornato alla normalità.

Il più grave degli incidenti si è verificato intorno alle 19, quando un tamponamento a catena ha coinvolto cinque autovetture all’altezza dello svincolo Belpasso–Piano Tavola, sempre in direzione Catania. Nell’impatto è rimasta ferita una donna, prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale “San Marco” di Catania per accertamenti.

Sul posto sono giunte due ambulanze e una squadra dei Vigili del Fuoco per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. A causa dell’incidente, la carreggiata è rimasta completamente bloccata e si è resa necessaria la chiusura del tratto interessato, con uscita obbligatoria allo svincolo Belpasso zona industriale.

Infine, intorno alle 23:30, un quarto incidente si è verificato nel tratto compreso tra lo svincolo del centro commerciale e Palazzolo, nei pressi di un distributore di carburante, in direzione Paternò. Per cause ancora da accertare, un’autovettura si è ribaltata su un fianco. L’intervento dei soccorsi è stato immediato: un’ambulanza del 118 ha prestato le prime cure ai passeggeri, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sul posto anche i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Anche questo episodio ha causato rallentamenti nel tratto coinvolto.

La giornata ha evidenziato, ancora una volta, la vulnerabilità di un’arteria fondamentale come la SS121, percorsa quotidianamente da centinaia di pendolari e lavoratori, e troppo spesso teatro di disagi e criticità.