Una giornata a Paternò con l'Unitalsi

La visita da Caltagirone e l'accoglienza degli "unitalsiani" paternesi

95047.it Una giornata coinvolgente trascorsa dall'Unitalsi di Caltagirone accolta dalla sottosezione di Paternò. La giornata coordinata dal Presidente Salvo Allegra, ha visto la partecipazione di 60 Unitalsiani calatini, tra cui 20 in carrozzina. Il gruppo affiancato anche dai volontari paternesi ha iniziato la giornata al Santuario "Cuore Immacolato di Maria" alla Roccia di Belpasso dove sono stati accolti con la consueta gioia dal Rettore Padre Giuseppe Longo.

Incantati dalla bellezza del luogo e della natura e immersi nella preghiera Il gruppo ha celebrato qui la Santa Messa.

Dopo il pranzo ci si è diretti a Paternò. Prima tappa, è stata piazza Santa Barbara da dove si è poi partiti, con il supporto del pulmino dell'associazione, al Castello Normanno.

Una esperienza unica per molti che hanno avuto modo di visitare per la primissima volta il maniero.

Enorme, la gioia dei tanti nel toccare le mura Normanne e ammirare lo splendido panorama, l'Etna, la Valle e la Scala settecentesca.

Al Santuario della Consolazione con l'accoglienza di Don Vito il gruppo ha recitato la supplica e conosciuto la storia del luogo. Infine, tappa in piazza Umberto.

Sono stati tutti contenti per aver scoperto un territorio stupendo ma allo stesso tempo poco conosciuto. Una esperienza meravigliosa e certamente da ripetere: con la gioia di vedere partecipi grazie all'UNITALSI pellegrini da tutta la Sicilia.