GIOVANE MAMMA DI AGIRA DONA GLI ORGANI

Un nuovo prelievo di organi è stato eseguito nelle prime ore di oggi all’ospedale Cannizzaro di Catania. La donatrice è la 32enne Loredana Artino, nata a Leonforte e residente ad Agira, sposata e mamma di due bambine, deceduta ieri.

La giovane era stata ricoverata una settimana fa nell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione del Cannizzaro, proveniente dall’ospedale di Leonforte, a seguito dell’emorragia cerebrale dovuta alla rottura di un aneurisma. Il marito e la madre hanno dato il consenso alla donazione degli organi come «atto di generosità e altruismo».

L’osservazione era iniziata nella mattinata di ieri, mentre l’intervento, cominciato attorno alle 4 della notte, si è concluso dopo le 9, con la donazione di fegato, pancreas, reni e cornee.

Il fegato è stato prelevato da un’équipe dell’Ismett di Palermo, il pancreas da un’équipe di Padova che ha prelevato anche il rene sinistro, mentre il rene destro è andato al Policlinico di Catania. Le cornee sono state prelevate dagli oculisti dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro e destinate alla Banca degli occhi di Palermo.

Si tratta della terza donazione di organi in appena un mese all’ospedale Cannizzaro, dopo quella dello studente di Enna Danilo Di Majo (30 luglio) e dell’agronomo di Scicli Francesco Gianfranco Agnello (2 agosto).